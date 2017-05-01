Петраков: «Томь» во втором тайме с «Зенитом» играла интереснее

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков прокомментировал поражение команды от «Зенита» (0:2) в матче 26-го тура РФПЛ.
«Первым таймом недоволен. Немного нам не хватает силёнок, нет нужных физических кондиций. Во втором тайме вышли без Пулича, опять у него возникли проблемы с коленом. Пришлось перестраивать оборону, некоторые играли не на своих местах. Во втором тайме играли интереснее, но многое не получалось», — сказал Петраков в эфире телеканала «Матч ТВ».
После 26 туров «Томь» занимает в РФПЛ 16-е место.
Таблицу РФПЛ можно посмотреть на «Чемпионате».