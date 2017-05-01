«Атлетико» продлил контракт с защитником Эрнандесом до 2022 года

«Атлетико» продлил контракт с защитником Лукасом-Франсуа Эрнандесом. Как сообщает официальный сайт мадридского клуба, новое соглашение рассчитано до 2022 года. Эрнандес является воспитанником «Атлетико» и находится в системе клуба с 11 лет.
В текущем сезоне 21-летний футболист провёл в чемпионате Испании 12 матчей, в которых не отметился результативными действиями
«В нём сочетается сила и скорость, наряду с удивительной зрелостью для столь молодого человека. Это хорошая новость для нас", — сказал спортивный директор мадридского «Атлетико» Хосе Луис Каминеро.