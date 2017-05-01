Карвахаль: надеюсь, «Реал» сможет сыграть с «Атлетико» на ноль

Защитник «Реала» Даниэль Карвахаль поделился ожиданиями от первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Мне посчастливилось принять участие в 15 мадридских дерби. Это большая честь. Нас ждёт полуфинал Лиги чемпионов, и для каждого это является достаточной мотивацией. Мы не думаем о прошлом, каждый год у нас новые цели. В этом году мы планируем оказаться в Кардиффе. Завтра хотим сделать шаг в этом направлении.
Последние дерби были равными, без обилия голевых моментов. Всё в итоге решали детали. Домашняя победа очень важна, в этом случае соперник должен будет раскрываться на «Висенте Кальдерон».
Болельщики очень важны для нас. Нам осталось провести в сезоне два домашних матча, и очень хочется, чтобы трибуны были 12-м игроком. Уверен, при помощи болельщиков мы сможем победить.
Надеюсь, сможем сыграть на ноль. Но даже если и не сумеем это сделать, но в итоге доберёмся до Кардиффа, то все будут счастливы», — цитирует Карвахаля пресс-служба УЕФА.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 2 мая. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало — в 21:45 мск.