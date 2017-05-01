Ван дер Сар: «Аякс» дарит юным игрокам возможности, за это нас уважают в мире

Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар рассказал, как амстердамской команде удаётся год за годом выпускать много талантливых футболистов.
«В этом вся суть „Аякса“. Речь не только о главном тренере или первой команде, но и о тренерах юношеской академии, учителях и скаутах, которые умеют выбрать нужных игроков. Клубная философия заключается в том, что парни знают — у них будет шанс проявить себя в „Аяксе“. Это важный момент. Когда вам 17 лет и вы видите, как ваши друзья дебютируют в первой команде, вы мечтаете пойти тем же путем. Вы хотите внимания, хотите почувствовать давление. Все это испытали на себе многие игроки „Аякса“, и многие сделают это в предстоящие годы.
Мы дарим юным игрокам грёзы и возможности, а уже от них потом зависит, закрепятся ли они в команде. Мы — команда, которая растит футболистов. Наше главное дело — это воспитание. Нам это дорого. Мы предоставляем парням шанс и заботимся о том, чтобы место ушедшего футболиста всегда был готов занять новый. Это один из немногих клубов в мире, который способен на такое, и именно поэтому нас так уважают в международном футболе", — цитирует ван дер Сара пресс-служба УЕФА.