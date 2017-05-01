Данни: «Зенит» должен работать, чтобы в следующем сезоне бороться за золото

Полузащитник и капитан «Зенита» Мигел Данни прокомментировал победу над «Томью» (2:0) в матче 26-го тура РФПЛ. Португалец стал автором одного из голов своей команды.
«Не сказал бы, что тяжёлый матч, но играть на таком поле было непросто. Иногда бывает тяжело, да, но нам нужно было заработать эти три очка. Мы должны бороться, чтобы попасть в Лигу чемпионов.
Два мяча — это нормально. Сколько вы хотите? Пять-шесть? Самое главное, что мы уезжаем отсюда с тремя очками.
Гол посвятил дочери. У меня была особенная мотивация, но вне зависимости от этого мы должны были сыграть успешно.
Как Луческу влился в команду? Он выиграл очень много трофеев, поэтому нельзя говорить, что такой тренер не влился в команду. Да, в этом сезоне у нас мало шансов на титул, но и раньше мы не всегда становились чемпионами. Нужно продолжать делать свою работу, чтобы в следующем сезоне бороться за золото», — цитирует Данни пресс-служба «Зенита».