Жулиано: цель «Зенита» — попасть в ЛЧ, «Спартак» слишком сильно оторвался вперёд

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано после выездной победы над «Томью» (2:0) в 26-м туре РФПЛ рассказал, что главной целью его команды является попадание в зону Лиги чемпионов. После успеха сине-бело-голубые вышли на второе место в таблице Премьер-Лиги.
«Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырёх оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансов на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно — «Спартак» слишком сильно оторвался вперёд. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.
Эпизод, когда игрок томичей упал в нашей штрафной площадке? На поле есть рефери — его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этого момента. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи", — цитирует Жулиано пресс-служба «Зенита».