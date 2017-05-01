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Жулиано: цель «Зенита» — попасть в ЛЧ, «Спартак» слишком сильно оторвался вперёд

1 мая 2017, понедельник. 16:30. Футбол

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано после выездной победы над «Томью» (2:0) в 26-м туре РФПЛ рассказал, что главной целью его команды является попадание в зону Лиги чемпионов. После успеха сине-бело-голубые вышли на второе место в таблице Премьер-Лиги.

«Непростая игра на непростом поле. К счастью, мы сумели победить и теперь возвращаемся домой с чувством выполненной работы. Теперь мы должны победить в каждом из четырёх оставшихся матчей, чтобы попасть в Лигу чемпионов. Теперь это наша главная цель. Да, мы не потеряли шансов на победу в чемпионате, но мы понимаем, что это сложно — «Спартак» слишком сильно оторвался вперёд. Мы должны сохранять концентрацию и быть нацелены на то, чтобы сохранить второе место и выйти в Лигу чемпионов.

Эпизод, когда игрок томичей упал в нашей штрафной площадке? На поле есть рефери — его работа заключается в том, чтобы определять, было нарушение или нет. Случаются ошибки, помарки, да. Не знаю, был ли там пенальти. В одном из следующих эпизодов Жирков исполнил прострел, а соперник схватил меня внутри штрафной площадки, но никто не обсуждает этого момента. В общем, это все игровые моменты, по итогам которых решения принимают только судьи", — цитирует Жулиано пресс-служба «Зенита».

Источник: Официальный сайт ФК "Зенит" Сообщить об ошибке
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Томь ФК Зенит ФК Спартак Виктор Жулиано
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