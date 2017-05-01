Башкиров: «Крыльям Советов» не хватает настырности в завершающей стадии атаки

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров поделился мнением о первом тайме в матче 26-го тура РФПЛ с «Оренбургом». После первых 45 минут счёт не открыт (0:0).
«Не хватает настырности в завершающей стадии. Было два очень хороших момента, когда должны были забивать. Надеюсь, во втором тайме эта страсть сохранится, и мы дожмём соперника. Сказывается жаркая погода. Мяч медленно передвигается по траве. Перед игрой поле полили, но трава быстро высохла», — сказал Башкиров в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».