Драгун: «Оренбург» в матче с «Крыльями Советов» должен прибавлять в движении

Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун поделился мнением о первом тайме в матче 26-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов». После первых 45 минут счёт не открыт (0:0).
«Не сказал бы, что осознанно отдали инициативу. Это не было запланировано. Нужно во втором тайме прибавлять. Цена ошибки велика. Нужно прибавить в движении, в первую очередь в движении мяча. Поле тяжёлое, мяч плохо стелется. За счёт индивидуальных действий нужно обострять игру в атаке», — сказал Драгун в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Крылья Советов» — «Оренбург».