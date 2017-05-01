«Краснодар» — «Анжи»: стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи». Встреча состоится в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар».
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Торбинский, Газинский, Петров, Подберёзкин, Каборе, Классон, Вандерсон, Смолов.
«Анжи»: Юрченко, Жиров, Фибель, Мусалов, Паршивлюк, Гулиев, Тетрашвили, Кацаев, Яковлев, Прудников, Будковский.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 26-го тура РФПЛ «Краснодар» — «Анжи». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.