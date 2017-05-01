Хименес: «Атлетико» готов противостоять любой команде, которая встанет на пути

Защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес поделился ожиданиями от противостояния с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.
«Мы готовы противостоять любой команде, которая встанет на нашем пути. Мы находимся в хорошей форме и собираемся достойно сыграть с „Реалом“. Мы уже побеждали их как на „Сантьяго Бернабеу“, так и на „Висенте Кальдероне“.
Мы голодны до побед. Хотим продолжать расти, бороться, сражаться с присущей нам отдачей, независимо от того, в каком турнире мы участвуем. Мы конкурентноспособны везде — не важно, товарищеский это матч или игра Лиги чемпионов. Мы продолжаем воспитывать в себе дух борьбы, чтобы достигать тех целей, которые ставим перед собой в начале сезона", — цитирует Хименеса пресс-служба УЕФА.
Первый матч «Атлетико» с «Реалом» состоится на «Сантьяго Бернабеу» во вторник, 2 мая. Ответная игра запланирована на среду, 10 мая.