«Томь» — «Зенит» — 0:2. Видеообзор матча

Сегодня в 26-м туре российской Премьер-Лиги «Томь» на своём поле принимала «Зенит». Санкт-петербургская команда добилась победы со счётом 2:0, забив в каждом из таймов по одному голу.
На 35-й минуте сине-бело-голубые провели быструю атаку, в результате которой полузащитник Олег Шатов убежал к воротам и переиграл голкипера томской команды. На 83-й минуте сам Шатов ассистировал Мигелю Данни, который замкнул передачу и установил окончательный счёт.
Видеообзор матча можно посмотреть на официальном сайте РФПЛ.