Моуринью: возможно, в последнем туре АПЛ за «МЮ» сыграет молодёжная команда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сообщил, что рассматривает вариант сыграть молодёжным составом в матче последнего тура АПЛ с «Кристал Пэлас».
«Мы наказаны за то, что успешно играем. Если мы победим «Сельту» в Лиге Европы, то сыграем в финале турнира 24 мая, а 21 мая у нас матч с «Кристал Пэлас». За четыре дня до этого мы играем в Саутгемптоне.
Возможно, я попрошу тренера академии Ники Батта выставить молодёжный состав на матч с «Кристал Пэлас». Надеюсь, эта игра не будет решать, останутся ли они в АПЛ, потому будет очень-очень плохо, если им будут нужны очки в матче с нами, а они будут играть с командой 23-летних», — цитирует Моуринью Daily Mail.
«МЮ» проведёт полуфинальные матчи Лиги Европы с «Сельтой» 4 и 11 мая.