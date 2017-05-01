Скрипченко: «Крылья» спасли игру, но сейчас настроение у нас не самое хорошее

Главный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко поделился впечатлениями от ничьей с «Оренбургом» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.
«Спасли матч в конце игры за счёт 11-метрового. Сейчас настроение у нас не самое хорошее. В последних турах мы рассчитывали набрать большее количество очков в матчах с основными конкурентами. Если сравнивать сегодняшний поединок с матчем в Туле, то с „Оренбургом“ у нас был виден рисунок игры, команда проводила качественные и опасные атаки. Но по-прежнему у „Крыльев“ имеются проблемы с реализацией.
Впереди ещё четыре матча. Здесь на первый план выходит бойцовский характер. «Крылья» поднялись на одно место в таблице, а «Арсенал» уступил. Но полного удовлетворения от этого у нас нет. Сегодня и мы, и «Оренбург» стремились победить. В концовке атаки шли волнами то на одни ворота, то на другие. Эмоционально этот матч забрал у нас много сил. Позитив я вижу в том, что нам удалось эту игру спасти", — цитирует Скрипченко сайт «Крыльев».