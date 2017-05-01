Все матчи 30-го тура Премьер-Лиги начнутся 21 мая в 15:00

Российская Премьер-Лига на своём официальном сайте опубликовала время начала матчей 30-го тура чемпионата. Все игры начнутся 21 мая в одно время – 15:00 по московскому времени. Центральным матчем тура станет игра «Локомотива» с «Зенитом», которая пройдёт в Москве.
30-й тур
21 мая (воскресенье)
«Арсенал» (Тула) — «Спартак» — 15:00
«Амкар» — «Рубин» - 15:00
ЦСКА — «Анжи» - 15:00
«Оренбург» — «Ростов» - 15:00
«Уфа» — «Урал» - 15:00
«Локомотив» — «Зенит» - 15:00
«Томь» — «Краснодар» - 15:00
«Крылья Советов» — «Терек» - 15:00