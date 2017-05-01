Вертонген: я очень горжусь тем, как «Тоттенхэм» сыграл в дерби с «Арсеналом»

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген прокомментировал победу над «Арсеналом» (2:0) в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии. «Канониры» впервые за 22 года финиширует ниже «Тоттенхэма» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
«Это была отличная игра в исполнении всех футболистов „Тоттенхэма“, от начала и до конца. Мы великолепно сыграли в важнейшем матче, и я очень горжусь этим. Мы знали, что нужно сосредоточиться и показать свой футбол.
Это было последнее дерби Северного Лондона на «Уайт Харт Лэйн». Я знаю, что это значит. Вчера был важнейший матч, но впереди ещё одна не менее значимая игра", — цитирует Вертонгена Sportsmole.