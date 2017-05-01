«Крылья Советов» — «Оренбург» — 1:1. Видеообзор матча

«Оренбург» упустил победу над «Крыльями Советов» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.
В середине второго тайма Благой Георгиев заработал штрафной и сам же мощнейшим ударом в ближний верхний угол открыл счёт. На 84-й минуте Андрей Малых придержал руками Сергея Корниленко в своей штрафной, а Дмитрий Ятченко с пенальти развёл мяч и вратаря по разным углам.
«Оренбург» (23 очка) занимает 13-е место в РФПЛ, «Крылья Советов» (22 балла) идут 14-ми. От зоны вылета самарцев отделяет один балл.