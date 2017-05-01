Янг: «МЮ» как минимум входил бы топ-3 АПЛ, если бы не столько глупых ничьих

Вингер «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг прокомментировал домашнюю ничью с «Суонси Сити» (1:1) в матче 35-го тура чемпионата Англии. Манкунианцы сыграли вничью в 14-й раз за сезон АПЛ.
«После такого количества ничьих, особенно на своём поле, никуда не деться от мыслей вроде: „Где бы мы могли быть, если бы не теряли очки в таких матчах?“ Многие говорят, что мы бы точно были четвёртыми, но я считаю, что „МЮ“ находился бы ещё выше. Впереди много сложных игр, но я уверен, что мы сможем взять нужные команде очки.
В ближайшие дни нам снова придётся восстанавливаться, а потом ехать в Виго на матч с «Сельтой». Конечно же, дополнительные травмы, полученные в матче с «Суонси», сейчас очень некстати", — сказал Янг в интервью MUTV.