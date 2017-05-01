Лейва: все видели, как «Ливерпуль» прибавил за последние 18 месяцев

Полузащитник «Ливерпуля» Лукас Лейва оценил значимость попадания в Лигу чемпионов и выделил прогресс команды за последние 1,5 года.
«У всех команд есть шанс, и мы знаем, что должны побеждать, чтобы финишировать в четвёрке. То давление, которое оказывается на „Ливерпуль“ на данный момент, не должно что-то менять: нужно сделать всё возможное, чтобы выиграть следующие четыре игры. Если мы сделаем это, то закончим сезон в первой четвёрке.
Лига чемпионов — главный турнир Европы, он имеет для «Ливерпуля» огромное значение. Участие в ЛЧ всегда помогает привлекать игроков и продолжать развивать состав. Все видели, как мы прибавили за последние 18 месяцев. Всё стало намного позитивнее", — цитирует Лейву Sky Sports.