Клопп: «Ливерпуль» понимает, в какой ситуации находится

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча с «Уотфордом» в 35-м туре АПЛ поделился мнением о шансах «красных» завершить чемпионат в зоне Лиги чемпионов. На данный момент «Ливерпуль» занимает третье место в таблице Премьер-лиги, имея столько же очков (66), как и занимающий четвёртую позицию «Манчестер Сити».
«В футболе я давно осознал, что нужно думать только о каждом следующем матче. Ты не можешь влиять на игры, которые будут потом. Если мы не выиграем ни одного из оставшихся четырёх матчей, то вряд ли будем в Лиге чемпионов. Если выиграем один или два, то шансы тоже невелики.
Но если мы победим в трёх матчах, то всё может быть. А если в четырёх, то добьёмся своей цели. В этом всё дело, и мы понимаем ситуацию, в которой находимся", — цитирует Клоппа сайт «Ливерпуля».