Чех: я зол и разочарован после поражения в дерби, «Арсенал» не хотел уступать

Голкипер «Арсенала» Петр Чех прокомментировал поражение от «Тоттенхэм Хотспур» (0:2) в матче 35-го тура АПЛ.
«Я зол и разочарован, поскольку мы не хотели проигрывать в этом матче. В перерыве я чувствовал, что мы хорошо справляемся, и во втором тайме мы хотели зацепиться за победу. Но „Тоттенхэм“ стал давить на нас, создавать моменты и забил два гола.
Надо признать, что мы встречались с очень уверенной в себе и хорошо организованной командой. «Тоттенхэм» проводит свой лучший сезон", — цитирует Чеха пресс-служба «Арсенала».