Зотов: сделали из вратаря «Оренбурга» суперзвезду, в сборную тура точно попадёт

Защитник «Крыльев Советов» Георгий Зотов поделился впечатлениями от ничьей с «Оренбургом» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.
«Честно сказать, не знаю, что ответить, мяч просто не шёл в ворота. Сделали из вратаря Александра Руденко суперзвезду матча, в сборную тура, думаю, точно попадёт. Просто не шёл мяч в ворота…
У нас нормальное настроение, впереди четыре игры. И всё зависит от нас, не надо ни на кого смотреть, бери очки, и всё. Сегодня не произошло ничего плохого, мы потеряли два очка, но постараемся набрать их в следующем матче", — цитирует Зотова Rusfootball.