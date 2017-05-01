Компани: только в следующем сезоне мы увидим, был ли подход Гвардиолы правильным

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «горожан».
«Нельзя сравнивать „Барселону“ и „Баварию“ Гвардиолы с „Манчестер Сити“. Пеп приехал в Англию со своим уникальным стилем, он хочет привить свою философию. Нужно ещё работать, чтобы приспособиться к его игре.
Думаю, только в следующем сезоне мы увидим, был ли подход Гвардиолы правильным. Всем кажется, будто у «Манчестер Сити» есть всё для больших побед, но мы продолжаем строить команду", — цитирует Компани Goal.