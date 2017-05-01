Надсон: на самом деле «Крылья Советов» лучше «Оренбурга»

Защитник «Крыльев Советов» Надсон поделился впечатлениями от ничьей с «Оренбургом» в матче 26-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Самаре на стадионе «Металлург» и завершилась со счётом 1:1.
«Ничего не могу сказать. Действительно была сложная игра. У нас было много моментов, но забить не получилось. До следующей игры у нас довольно много времени, нужно готовиться и забивать. Мы знали, что у „Оренбурга“ есть хорошие исполнители штрафных и те, кто может хорошо с углового подать. Но в игре невозможно не фолить, если тебе нужно остановить игрока с мячом. Это нормально.
В России очень сложный чемпионат, у всех команд довольно хорошая игра. Думаю, на самом деле мы лучше, чем «Оренбург», и сегодня играли лучше их", — цитирует Надсона Rusfootball.