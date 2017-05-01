Драгун: «Оренбург» ехал в Самару за победой, мы расстроены результатом матча

Полузащитник «Оренбурга» Станислав Драгун поделился мнением о матче 26-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (1:1).
«Конечно, мы ехали за победой в матче с прямым конкурентом. Мы расстроены из-за потерянных очков, но результат на табло.
«Оренбург» намеренно не играл вторым номером. Просто «Крылья» играли при своих болельщиках, где всегда хорошая поддержка, поэтому, скажем так, читаемо было, что они пойдут в атаку. Мы не смогли воспользоваться этим", — сказал Драгун в интервью клубной пресс-службе.