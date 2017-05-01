Симеоне: Зидану удалось осчастливить всех игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от предстоящего первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» (2 мая) и высоко оценил работу наставника «Королевского клуба» Зинедина Зидана.
«Я всегда испытываю небольшой страх перед матчами. Мне нужно полностью отрешиться от действительности. На мне лежит большой груз ответственности, и он становится все тяжелее и тяжелее. Я чувствую это в поединках с любой командой. «Реал» покажет всю мощь, как это он обычно и делает дома. «Сливочные» могут играть, используя различные тактические схемы, в которых задействованы Иско, Хамес Родригес, Асенсио. Они постараются доставить нам серьёзные неприятности, особенно в начале матча. Нам нужно сдержать их натиск. В стартовые минуты сделать это будет особенно трудно.
Зидан, став главным тренером, проделал огромный объём работы. Ему удалось осчастливить всех в команде, он нашёл правильный баланс и приступил к великим свершениям. Важные матчи всегда трудны, и завтрашний поединок не будет исключением. Не думаю о том, какой точно результат будет. Нас ждёт напряжённый поединок. Надеюсь, мы сможем извлечь преимущество, создав свободное пространство. Мы знаем, что проводим ответный поединок дома, поэтому гол на выезде принесёт нам большую пользу", — цитирует Симеоне сайт УЕФА.