Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч с «Уотфордом»

Стал известен стартовый состав «Ливерпуля» на матч 35-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча состоится в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд».
«Ливерпуль»: Миньоле, Клайн, Ловрен, Матип, Милнер, Джан, Лукас, Вейналдум, Коутиньо, Фирмино, Ориги.
Запасные: Кариус, Морено, Старридж, Клаван, Лаллана, Груич, Арнольд.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.