Сигурдссон: при хорошей игре слухи неизбежны, но я думаю только о «Суонси»

Полузащитник «Суонси Сити» Гилфи Тор Сигурдссон сообщил, что не обращает внимания на слухи об интересе «Вест Хэм Юнайтед» и «Эвертона».
«Это всего лишь часть нашей работы, если вы преуспеваете и показываете хороший футбол, то появление слухов неизбежно. Но я полностью сосредоточен на том, чтобы помочь „Суонси“ остаться в Премьер-лиге, потому что я не хочу пережить вылет своей команды в Чемпионшип», — цитирует Сигурдссона WalesOnline.
Сигурдссон забил 9 голов и отдал 12 результативных передач в 35 матчах нынешнего сезона АПЛ.