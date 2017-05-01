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Лепёхин: «Зенит» заслужил эту рядовую победу над «Томью», всё справедливо

1 мая 2017, понедельник. 21:15. Футбол

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Томью» в выездном матче 26-го тура РФПЛ.

«Всё по делу, всё справедливо. «Зенит» заслужил эту рядовую победу над «Томью». Но я солидарен с Луческу, которому в этой игре понравился только результат. И вообще, это хорошо, когда тренер говорит, что не всё отлично, даже когда команда выигрывает. Бывают обратные примеры, когда тренер доказывает всему миру, что всё в порядке, когда это не так.

Не увидел моментов, когда бы судейство вызывало вопросы. Да, ошибки были, как и в любом другом матче. Но это нет смысла обсуждать после такого матча. Нужно разбирать более сложные игры», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Томь ФК Зенит Константин Лепёхин Мирча Луческу Футбольное судейство
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1 мая 2017, понедельник
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