Лепёхин: «Зенит» заслужил эту рядовую победу над «Томью», всё справедливо

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал победу сине-бело-голубых над «Томью» в выездном матче 26-го тура РФПЛ.
«Всё по делу, всё справедливо. «Зенит» заслужил эту рядовую победу над «Томью». Но я солидарен с Луческу, которому в этой игре понравился только результат. И вообще, это хорошо, когда тренер говорит, что не всё отлично, даже когда команда выигрывает. Бывают обратные примеры, когда тренер доказывает всему миру, что всё в порядке, когда это не так.
Не увидел моментов, когда бы судейство вызывало вопросы. Да, ошибки были, как и в любом другом матче. Но это нет смысла обсуждать после такого матча. Нужно разбирать более сложные игры», — сказал Лепёхин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.