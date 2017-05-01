Самедов: после 30 лет ты обязан правильно питаться, хочется вредного, но нельзя

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов в эфире программы «Тотальный разбор» рассказал о принципиальности матчей с предыдущим клубом — «Локомотивом», а также отметил, что надеется продлить карьеру при помощи правильного питания и здорового сна.
«В межсезонье ушёл из „Локомотива“, и хотелось победить в матче с ним. Когда стал старше, принципиальности такой уже нет, но этот матч был исключением. После этого с Сёминым не виделся, но каких-то претензий нет — поздороваюсь при встрече. Сейчас тема „Локомотива“ для меня закрыта. Не жалею, что вновь перешёл в „Спартак“. Здесь я как дома. Очень многое изменилось за время моего отсутствия — вплоть до того, что коридор покрасили в красный цвет. От той команды остался всего один человек из персонала, но Тарасовка есть Тарасовка.
Мой контракт подписан строго на 2,5 года, а не на «2,5+1». Дай бог, чтобы продержался на самом высоком уровне это время. Когда тебе переваливает за тридцать, ты обязан правильно питаться. Понятно, что хочется чего-то вредного, но нельзя. Наверное, лет в 25 начал интересоваться питанием, сном. Если ты раньше к этому придёшь, твой организм скажет тебе спасибо", — сказал 32-летний Самедов.