ЦСКА интересуется нападающим «Ботафого» Сассой

ЦСКА заинтересовался форвардом «Ботафого» Сассой, пишет Extra Online. Сообщается, что контракт 23-летнего футболиста с бразильским клубом заканчивается по окончании этого года и зимой 2018-го «армейцы» могут попытаться заключить с ним договор.
«Ботафого» хочет подписать новый контракт с Сассой и ведёт переговоры с агентом игрока. Пока что стороны не сумели достичь соглашения.
Минувшей зимой сообщалось, что «Ботафого» отказался продать Сассу московскому «Локомотиву» за € 1,5 млн.
В нынешнем сезоне Сасса провёл 11 матчей в чемпионате штата Рио-де-Жанейро и забил пять голов.