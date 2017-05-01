Синицын: у «Краснодара» в этом сезоне РФПЛ остались только неприятные команды

Вратарь «Краснодара» Андрей Синицын поделился впечатлениями от ничьей в матче 26-го тура РФПЛ с «Анжи» и оценил календарь команды в конце сезона. Встреча проходила в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась со счётом 0:0. «Быки» прервали серию из трёх побед в турнире.
«Немного неудовлетворены, конечно. Хотелось и победить, и три очка набрать, и болельщиков порадовать. Нам ведь предстоит нешуточная борьба за четвёртое место. „Анжи“ грамотно оборонялся против нас, поэтому у нас было только пару моментов. Не смогли их реализовать, к сожалению. Игра была тяжёлая, мало остроты, но с нашим преимуществом. После игры немного опустошены, устали. Первый раз играем в такую погоду, немного тяжеловато. Это сказалось.
Остались неприятные команды: «Оренбург» – искусственное поле, «Урал», который очень хорошо разыгрался в последнее время, «Зенит» – на новом стадионе, не подарок тоже команда. Надеюсь, что питерцы будут давать играть и получится обоюдоострая борьба. Томск… Посмотрим, что там будет. Команда там играющая, но поляна – не очень. Все четыре матча будут ключевыми. Все устали и морально, и физически. Будет нам тяжело со всеми, и им с нами тоже. Надо бороться, на зубах вырывать очки", — цитирует Синицына Rusfootball.