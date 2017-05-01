Гвинейский: «Томи» было сложно играть без мяча, сразу виден уровень «Зенита»

Полузащитник «Томи» Никита Гвинейский поделился мнением о матче 26-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).
«Чего не хватило? Сразу видно совсем другой уровень соперника. Было сложно без мяча играть. Да и плохо сам отыграл, мог лучше. Осталось разочарование — можно было и лучше сыграть.
Поле хорошее. В таких условиях сделать такое поле — дорогого стоит. Мне ничего не мешало. Игра со «Спартаком»? Мы на все игры настраиваемся одинаково. Каждая игра для нас особенная и значимая", — сказал Гвинейский в интервью пресс-службе «Томи».