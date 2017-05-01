Коутиньо получил травму в матче с «Уотфордом»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо получил травму в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча проходит в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд».
Коутиньо получил повреждение в единоборстве с одним из защитников «Уотфорда» и покинул поле на 13-й минуте, вместо него в игру вошел Адам Лаллана. После ухода с поля Коутиньо обвязали бедро повязкой.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ливерпуль». После первого тайма красные впереди — 1:0.