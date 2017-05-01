Полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан открыл счет в матче 35-го тура английской Премьер-лиги с «Уотфордом». Встреча проходит в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд».
На исходе первого тайма Лукас Лейва поддержал долгую позиционную атаку «Ливерпуля», сделав без сопротивления классный заброс на Джана, который в падении через себя пробил в левую девятку ворот.
Джан стал первым игроком «Ливерпуля» за 10 лет, забившим на «Викарэйдж Роуд». 13 января 2007 года это удалось Питеру Краучу, с тех пор игроки красных ни разу не забивали на этом стадионе.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Ливерпуль». После первого тайма красные впереди — 1:0.