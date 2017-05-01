«Малага» со счётом 4:2 победила «Севилью»

«Малага» одержала победу над «Севильей» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и завершилась со счётом 4:2.
Голами в составе «анчоусов» отметились Пабло Форнальс, Сандро Рамирес, Диего Льоренте и Хуан Карлос, который успел на добивание после нереализованного Рамиресом пенальти. За команду Хорхе Сампаоли дубль оформил Франко Васкес.
«Малага» набрала 42 очка и поднялась на 12-е место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (68) идёт на четвёртой позиции.