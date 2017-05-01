Тарделли: когда «Ювентус» хочет выиграть, он это делает

Известный итальянский футболист Марко Тарделли, отыгравший большую часть своей карьеры в «Ювентусе», выразил мнение, что туринский клуб сумеет пройти «Монако» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится 3 мая в Монако.
«Монако» очень хорош физически, у них качественные игроки. Это будет нелегко, но «Ювентус» выйдет в финал. Когда «Ювентус» хочет выиграть, он это делает. Взять хоть игру с «Аталантой» — они почти добились успеха в Бергамо, но поплатились за некоторые ошибки», — сказал Тарделли в интервью Rai.