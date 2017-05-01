«Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда» и вышел на чистое третье место в АПЛ

«Ливерпуль» выиграл у «Уотфорда» в матче 35-го тура чемпионата Англии. Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
На исходе первого тайма Лукас Лейва поддержал долгую позиционную атаку «Ливерпуля», сделав без сопротивления заброс на Эмре Джана, который в падении через себя пробил в левую девятку ворот.
«Ливерпуль» (69 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, опережая идущий четвёртым «Манчестер Сити» на 3 балла и сыграв на матч больше. «Уотфорд» (40 очков) — 13-й.