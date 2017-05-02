Чуперка: «Томь» будет стараться ловить «Спартак» на контратаках

Полузащитник «Томи» Валерий Чуперка прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 26-м туре РФПЛ, а также поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» (6 мая) в 27-м туре.
«Понятно, что „Зенит“ — команда высокого уровня, высокого класса, мастеровитая. У нас же в атаке особо ничего не получилось. Пытались разыграть что-то, но не хватило идеи. Состояние поля? Оно было нормальным для этого времени года. Обе команды играли в одинаковых условиях.
Игра со «Спартаком»? У них от этого матча многое зависит. Но мы будем придерживаться своей игры, будем стараться ловить на контратаках», — сказал Чуперка в интервью пресс-службе «Томи».