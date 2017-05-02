Маццарри: «Ливерпуль» использовал первый же момент, причём не самый очевидный

Главный тренер «Уотфорда» Вальтер Маццарри поделился впечатлениями от поражения в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Ливерпулем». Встреча проходила в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.
«Мы не заслуживали поражения. Сегодня мы были командой, которой очень не повезло. Нам не повезло во втором тайме, потому что у Дини был отличный момент. Удивительно, но на нашей половине ничего толком не происходило, потому что „Ливерпуль“ использовал первый же момент, причём далеко не самый очевидный. Но гол получился потрясающим, это правда», — цитирует Маццарри BBC.