К-П. Боатенг: ФИФА, УЕФА и судьи должны делать больше в борьбе с расизмом

Полузащитник «Лас-Пальмаса» Кевин-Принс Боатенг поддержал бывшего партнёра по сборной и клубу Салли Мунтари, выступающего за «Пескару». Ганский футболист в гостевом матче 34-го тура Серии А с «Кальяри» (0:1) самостоятельно покинул поле.
В концовке встречи Мунтари подошёл к главному арбитру встречи с просьбой остановить игру в связи с расистскими оскорблениями в его адрес со стороны болельщиков «Кальяри». В ответ на это рефери показал Салли жёлтую карточку. Игрок в знак протеста покинул поле, показывая болельщикам руку и крича: «Это мой цвет».
«Очень печально, что такое всё ещё происходит. Трудно выразить, что испытываешь в этот момент. Ты зол. Когда-то такое случилось и со мной, я сказал о поведении болельщиков арбитру, но он ничего не сделал. Сейчас судьи должны присутствовать на поле не только для того, чтобы свистеть, они должны контролировать ситуацию на стадионе.
Конечно, ФИФА, УЕФА и судьи должны предпринимать больше усилий. Игрок не должен покидать поле для того, чтобы показать ненормальность этой ситуации", — приводит слова Боатенга Football Italia.