Нинкович — лучший игрок сезона в чемпионате Австралии

Полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии в сезоне-2016/17, сообщает пресс-служба клуба.
Опытный сербский хавбек, перешедший в «Сидней» летом 2015 года из «Эвиана», ударно провёл сезон в Австралии, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач в 27 матчах. Благодаря его усилиям небесно-голубые уверенно выиграли регулярный чемпионат страны и вышли в финал плей-офф.
Лучший вратарь сезона в Австралии — Даниэль Вукович из «Сиднея». Лучший тренер — Грэм Арнольд («Сидней»).