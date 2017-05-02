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Нинкович — лучший игрок сезона в чемпионате Австралии

2 мая 2017, вторник. 01:40. Футбол

Полузащитник «Сиднея» Милош Нинкович признан лучшим игроком чемпионата Австралии в сезоне-2016/17, сообщает пресс-служба клуба.

Опытный сербский хавбек, перешедший в «Сидней» летом 2015 года из «Эвиана», ударно провёл сезон в Австралии, забив 9 голов и отдав 10 результативных передач в 27 матчах. Благодаря его усилиям небесно-голубые уверенно выиграли регулярный чемпионат страны и вышли в финал плей-офф.

Лучший вратарь сезона в Австралии — Даниэль Вукович из «Сиднея». Лучший тренер — Грэм Арнольд («Сидней»).

Источник: Официальный сайт ФК "Сидней" Сообщить об ошибке
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