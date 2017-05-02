Кейн: здорово, что «Тоттенхэм» играет раньше «Челси», так мы окажем давление

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн отметил важность того, что матч его команды в рамках 36-го тура АПЛ состоится раньше игры «Челси».
«Мы должны мощно финишировать в АПЛ. У нас игра в пятницу, и отлично, что мы играем первыми. Надеюсь, мы сократим отставание до одного очка, а там — посмотрим, что будет. Мы знаем, каково это — в прошлом году „Лестер“ постоянно играл перед нами. Это сложно. Здорово, что теперь мы играем первыми, так мы можем оказать давление на „Челси“, — приводит слова Кейна Goal.
«Тоттенхэм» на выезде встретится с «Вест Хэмом» в пятницу, 5 мая. «Челси» сыграет дома с «Мидлсбро» в понедельник, 8 мая. Отрыв синих от «Спёрс» на сегодня составляет 4 очка.