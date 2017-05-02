Зидан: моё будущее в «Реале»? Не знаю, что произойдёт

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в очередной раз ответил на вопрос о своём будущем в испанском гранде. И вновь французский специалист отметил, что оно ему неведомо.
«Моё будущее в «Реале»? Я сосредоточен на предстоящем матче с «Атлетико» и ближайшей игре чемпионата Испании и не знаю, что произойдёт дальше. Но этот вопрос меня и не интересует», — приводит слова Зидана Marca.
Ранее испанские СМИ сообщали, что руководство «Королевского клуба» решило оставить Зидана у руля команды вне зависимости от её результатов в сезоне.
«Реал» встречается с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится сегодня, 2 мая, на поле «сливочных», ответная – 10 мая.