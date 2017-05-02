Симеоне: надеемся, что судья матча с «Реалом» будет на поле незаметен

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии первого матча полуфинала Лиги чемпионов с «Реалом» выразил надежду на то, что главный арбитр игры достойно справится со своими обязанностями. Обслуживать очередное мадридское дерби будет английский судья Мартин Аткинсон.
«Мы знаем, насколько трудно быть судьёй в таких матчах. Сложность работы обусловлена и царящей на стадионе атмосферой. Но мы надеемся, что судья матча с «Реалом» будет на поле незаметен, чтобы мы могли наслаждаться игрой», — приводит слова Симеоне Marca.
«Реал» встречается с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов. Первая игра состоится сегодня, 2 мая, на поле «сливочных», ответная – 10 мая.