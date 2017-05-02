Юрген Колер: не могу представить себе продление контракта Тухеля с «Боруссией» Д

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Юрген Колер полагает, что главный тренер команды Томас Тухель не продлит контракт с клубом. Действующее соглашение Тухеля с дортмундцами рассчитано до лета 2018 года.
«Не могу представить себе продление контракта Тухеля с «Боруссией». В любом случае команда достаточно конкурентоспособна как в чемпионате Германии, так и на международной арене. В следующем сезоне они смогут серьёзно побороться с мюнхенской «Баварией». Иначе дела в национальном первенстве обстояли бы ужасно», — приводит слова Колера Die Welt.