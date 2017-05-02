Карвахаль: не считаю себя лучшим правым защитником в мире

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль прокомментировал слова похвалы, которые в последнее время звучат в его адрес. Многие полагают, что футболисту сборной Испании на сегодня нет равных на правом фланге обороны.
«Я не считаю себя лучшим правым защитником в мире. И не сравниваю себя с кем-либо. Стараюсь выполнять свою работу как можно лучше и быть полезным команде. Переживаю удачный период как с игровой, так и функциональной точек зрения. Так что дела у меня складываются неплохо», — приводит слова Карвахаля AS.