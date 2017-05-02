«Реал» и «Атлетико» забивают 26 процентов мячей в последние 15 минут матча

Мадридские «Реал» и «Атлетико» забивают 26 % процентов своих мячей в этом сезоне в последние 15 минут матча — согласно статистике, опубликованной Marca.
«Реал» забил 40 мячей в последнюю пятнадцатиминутку, самая недавняя из которых — в матче 35-го тура Примеры с «Валенсией» (2:1). 25 из этих 40 голов пришлись на чемпионат Испании и принесли «галактикос» 17 очков.
«Атлетико» также забил на последних минутах в матче 35-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса», а в дерби с «Реалом» в рамках 31-го тура (1:1) нападающий «матрасников» Антуан Гризманн сравнял счёт на 85-й минуте.
Два других полуфиналиста Лиги чемпионов — «Монако» и «Ювентус» — забили соответственно 22 % и 13 % своих мячей в последние 15 минут матча.
Первый матч полуфинала Лиги чемпионов «Реал» — «Атлетико» состоится сегодня, 2 мая, начало — в 21:45 мск.