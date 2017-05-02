Фёллер: уверен, «Байер» сохранит прописку в Бундеслиге

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Руди Фёллер выразил уверенность в том, что команда сохранит прописку в элите немецкого футбола. По итогам 31 тура чемпионата Германии «Байер» с 36 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.
«По окончании сезона нам надо будет сделать объективный анализ и засучив рукава взяться за дело. Но мы должны заняться самокритикой. Это касается и меня. Я приму критику со стороны других, я обязан сделать это», — приводит слова Фёллера Kölner Stadt-Anzeiger.
Ранее немецкие СМИ сообщали, что руководство «Байера» решило по окончании сезона расстаться с главным тренером Тайфуном Коркутом. В качестве его замены рассматриваются наставник «Ниццы» Люсьен Фавр и тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич.