Мичел: футбола, в который я был влюблён, уже не существует

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Мигель Мичел, возглавляющий ныне «Малагу», отметил, что футбол достаточно изменился с тех пор, как он сам выходил на поле.
«Да, я всегда ратовал за чистый футбол, однако уже давно понял, что должен модернизировать своё видение игры. Ведь футбола, в который я был влюблён, уже не существует. Мне никогда не удавалось прививать своим футболистам то, что было присуще футболу в старые времена, так как всё в значительной мере изменилось. Сегодня этот вид спорта в большей степени напоминает бизнес, чем футбол», — приводит слова Мичела Marca.
Мичел играл за «Королевский клуб» с 1982 по 1996 год.