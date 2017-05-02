Кальмунд не уверен, что «Баварии» надо приобретать дорогостоящего форварда

Бывший генеральный директор леверкузенского «Байера» Райнер Кальмунд поделился мнением о том, нужно ли мюнхенской «Баварии» приобретать дорогостоящего футболиста атакующего плана. Мюнхенцы в нынешнем сезоне смогли выиграть лишь чемпионат Германии, не сумев добиться успеха в Лиге чемпионов и розыгрыше Кубка страны.
«Очевидно, что кое-что должно произойти. Необходимо найти игрока, который мог бы заменять Роберта Левандовского. Но тут возникает следующий вопрос: кто добровольно будет сидеть на скамейке запасных, обладая незаурядными игровыми качествами и умея забивать? Такое сумасшествие не пойдёт на пользу команде. Инвестиция в неё в размере € 100 млн также автоматически не означает, что дела у «Баварии» будут складываться лучше», — цитирует Кальмунда t-online.